美媒宣布，民主黨總統候選人拜登跨過270票當選門檻，贏得第46屆美國總統之位，雖川普仍不願承認大勢已定，但華爾街自上周起就先啟動慶祝行情，加上原本被美國大選掩蓋的標普500指數成分股大部分新一季財報表現優於市場預期，美股上周創下4月以來最好單周表現，道瓊期指在本周一(9日)盤前續漲逼近400點，隨著開盤時間近，道瓊期指漲勢急漲超過千點。

截至台灣時間9日晚間6點15分，道瓊期指上漲395.0點或1.40%、暫報28599.0點；標普500指數期貨上漲50.13點或1.43%、暫報3550.88點；那斯達克100指數期貨215.38點或1.78%、暫報12290.38點。歐股方面，stoxx 600指數上漲約1.51%，英股、法股以及德股上漲逾1%，不過，歐美疫情陷入新一波威脅，仍須注意對需求衝擊的風險。

隨著美股周一到來，美東時間7點多，道瓊期指受到激勵短期間暴漲至超過1,300點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨維持先前漲勢。主要是輝瑞與BioNTech疫苗報佳音激勵。

隨著今年對市場最大影響的因素逐漸消退，亞股率先反應，台股終場上漲153.94點或1.19％，報13127.47點，改寫今年9月16日時收盤12976.76點紀錄，同時創下盤中、收盤最高紀錄。日經225指數也在盤中持續飆漲、創下29年新高紀錄，收漲514.61點或2.12%，報在24839.84點。

匯率方面，預料接下來大型經濟刺激法案將陸續推出，美元指數持續走弱，至於人民幣，離岸人民幣上周大漲 1.6%，創 2017 年 1 月以來最大單周漲幅；9日在岸人民幣強升487基點 續創28個月新高，離岸人民幣早盤也大升超過200個基點，同創2018年6月、超過2年多來新高紀錄，預料在拜登勝選後，修復陸美關係，只要大陸央行沒有明確遏止升值訊號，人民幣短期將非常強勢。

(中時新聞網)