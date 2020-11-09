原本大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團將同時在上海及香港上市，預估將募資344.7億美元，成為有史以來全球最大的IPO(首次公開發行)案，但在日前因涉監管問題被喊停，有專家指出，螞蟻集團因IPO被喊停後，其IPO前約高達2800億美元的估值，將可能也減半至約1400億美元（約台幣4兆元）。

之前，馬雲上月在上海舉行2020外灘金融峰會演講，抨擊大陸現有金融體系僵化，並批評全球很多監管部門監管到後來自身沒風險，卻造成整個經濟不發展的風險，引發爭議。陸央行也透過機關所屬報紙連續3日用資深學者名義呼籲加強監管、確保金融穩定，反制馬雲言論，馬雲等4高層被大陸證監會等4機關聯合約談，隨後螞蟻集團IPO也被喊停。

根據美國財經媒體報導，在螞蟻集團IPO暫停後，晨星（Morningstar）分析師Iris Tan指出，若螞蟻集團IPO前達4.4倍的淨值比（P/B ratio），降至和全球頂級銀行相同的水平（約2倍），估值可能會大跌25％到50％，相當於該公司的估值從2800億美元降至1400億美元。

報導指出，Aletheia Capital財務主管Sanjay Jain估計，螞蟻集團的本益比，可能降至其借貸利潤10倍左右，倍率約是該公司先前對螞蟻集團估計的一半，新的估值將使螞蟻集團，更接近部分體質較好的銀行。

截至目前為止，花旗集團未來12的月的本益比約為8倍、新加坡星展集團（DBS Group Holdings Ltd.）約為12.6倍、大陸最大零售銀行之一招商銀行約為10倍。

此外，大和資本市場（Daiwa Capital Markets）駐香港分析師Leon Qi則表示，為了使螞蟻集團的資本等滿足監管要求，較現實的解決方案之一，是向關聯公司阿里巴巴集團注資200億至400億元人民幣。但若監管對螞蟻集團的要求不那麼嚴格，則該公司估值受到的衝擊就會降低，且由於螞蟻集團的信貸技術及支付APP能量強大（安裝在10億部手機上），預計該公司的估值，不會降至銀行的水準。

Aletheia Capital的賈恩（Jain）便說，如果螞蟻能夠證明它受到的國家服務壓力降低，或許能夠獲得更好的風險評估及更高的估值。

(中時新聞網)