大陸漁船近日越界至苗栗縣外海撈捕猖獗，干擾離岸風電作業及嚴重破壞海洋生態，希望相關單位能正視。台中海巡隊表示，由於中部地區海象惡劣，海巡隊巡防艇確有報停情況，如有陸船越界情況，將通報中部地區機動海巡隊大型艦趕赴現場。

海能風電人員向相關單位反映指出，連日來苗栗縣外海距離海岸4至10公里海能風電風場海域，大陸漁船近日越界撈捕猖獗，以滾輪式拖網「趕盡殺絕」撈捕，破壞海洋生態甚鉅及干擾離岸風電作業。

大陸漁船近日越界至苗栗縣外海撈捕猖獗，干擾離岸風電作業。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

海能風電人員表示，但海巡稱海上風力達9到10級強陣風，巡防艇無法出海。他們希望相關單位能正視問題。

台中海巡隊9日表示，近日受颱風外圍環流及東北季風影響，中部地區海象惡劣，台中海巡隊巡防艇確有報停情況，如有大陸漁船越界作業與違法行為，將會通報中部地區機動海巡隊大型艦趕赴現場，執行掃蕩或強制驅離任務，第三岸巡隊也會岸上加強監控，以確保海域治安。

上緯新能源目前正在苗栗外海打造第二個離岸風場「海能風電」，由47座8ＭＷ風機組成，總裝置容量376ＭＷ，預計2021年完工。

(中時 )