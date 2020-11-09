國民黨台中市黨部主委林敏霖強調，食品安全的檢驗不可打折扣，絕不能讓自己和後代子孫身心健康受到傷害，台中市不是二等公民，拒絕吃萊豬。（盧金足攝）

東海大學教授潘兆民（右）9日指出，對台中市民的民調顯示，有55.1％反對瘦肉精美豬進口，19.5％的人支持進口。（盧金足攝）

台中市卓越青工總會9日與國民黨台中市黨部舉行「美國萊豬進口對國民健康影響」記者會，東海大學教授潘兆民公布民調顯示，對政府開放瘦肉精美豬進口，55.1％不支持，19.5％支持，對中央可能宣告台中市府零檢出無效，62.7％不認同，黨部主委林敏霖表示，11月22日要號召全民上凱抗議蔡政府，表達拒絕萊豬的民意。

為喚起國人共同對美國萊豬議題的關注，台中市卓越青工總會昨日在國民黨台中市黨部舉行「美國萊豬進口對國民健康影響記者會」，邀請學者專家和市民發表看法。

與會者抨擊蔡英文總統置民意於不顧，開放萊豬進口，表現出執政者的傲慢，完全執政，卻完全不負責任。

主持人台中市卓越青工總會長劉燈鐘強調，蔡英文政府自詡為最會溝通的政府，為保障食品安全和人民的健康，蔡政府在萊豬進口政策的制定，應考量多數民眾意見，不能犧牲民眾健康，面對錯誤政策，人民應該勇敢站出來說「不」！

國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，蔡英文政府的萊豬進口，是一黨、一人的自私決定，濫用執政權力，公民有權力表達反對，為確保政府能傾聽民意，他號召大家11月22日上凱道表達人民的心聲。

林敏霖也表示，接到很多民眾熱線反應，對於台中市政府依據食安管理自治條例的「豬肉瘦肉精零檢出」，一定要挺住，應確實依法行政，食品安全的檢驗不可打折扣，絕不能讓自己和後代子孫身心健康受到傷害，台中不是二等公民，拒絕吃萊豬。

台中市卓越青工總會輔導總會長王定霖抨擊，蔡政府開放瘦肉精政策，是倒行逆施，已經引發全民的反彈，蔡總統應該懸崖勒馬，否則民意將如海嘯反撲。

東海大學政治學系教授潘兆民指出，9月委託全國公信力民意調查公司，針對台中市民所做的問卷民調顯示，有55.1％反對瘦肉精美豬進口，19.5％的人支持進口；對照其他相關的民調，也都高達一半比率反對進口，呼籲蔡政府捍衛國人健康，不要忘記國人的期盼，不要踐踏民意。

美國大選變天，對於美國新任總統拜登上台，是否有助台灣針對萊豬重啟協商？潘兆民表示，「這是重啟美豬進口談判的好時機」，因為美國新總統上任後，都會先對政策是否繼續執行評估，這是台美談判的最佳時機點，呼籲中央順應民意，不要造成更大民怨。

(中時 )