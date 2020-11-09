【政新鮮】蘇貞昌為致電拜登說道歉 王世堅送他「6字箴言」

行政院長蘇貞昌今（9日）針對日前將總統蔡英文推特祝賀拜登當選說成致電表示道歉，台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪問指出，憲法明定國防、外交、兩岸是總統的職權，無論蔡英文總統是推文、賀電或是直接與拜登通電話表達恭賀，都應該是由總統自己來發表，蘇院長不應該逾越權限，而且還發表錯誤實屬不當，不過這次非常難得，可以看到個性強勢的他，知道自己口誤立刻修正也道歉，希望他能以這次的錯誤為借鏡，不要再發生這樣的事情。

王世堅說，兩年前蔡總統是非常信任蘇貞昌，相信以他的能力能夠完成國家重責大任的託付，但現在所有政治領袖裡，民間好感度最低、惡感度最高的就是蘇貞昌，在他擔任閣揆的這兩年來，確實有很多不盡如民意的作為，提醒他不要「捏驚死放驚飛」，把所有的權柄都往自己身上攬。

王世堅也形容蘇院長的內閣施政是「政通人不和」，認為他的政策作為有70分以上做得還不錯，但在人事的任命上要分官設職、分層負責，尊重體制不要那麼霸性，尤其行政院的事務，不應該跨過部會首長，直接去指揮下級單位，如果政通也人和的話，那可能施政成績就會90分以上，這一點期盼他能好好做一個修正。

(中時新聞網)