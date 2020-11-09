28歲陳姓男子今年6月29日晚間9點多，從彰化市彰化火車站前，搭乘排班的計程車，一路直達新北市板橋區，留下出裡面僅有36元現金、1張健保卡的皮包做擔保，佯稱去拿錢馬上回來，下車後就逃的不見人影，小黃運將空等不到人，氣得當場報警；彰化地院近日依《刑法》詐欺罪累犯，判陳男6個月有期徒刑。全案可上訴。

根據判決書，陳男從彰化火車站搭上戴姓司機駕駛的計程車，表明要前往板橋區某處大樓，戴姓司機原以為這2小時的長途專車，將可有4365元現金入帳，不料陳男竟是慣性詐欺犯，車剛停妥，陳男就表明身無分文，要下車去拿車資。

戴男不同意，要求陳男先打電話叫朋友拿下來，不然要把車停好陪對方一起去拿；此時陳男又藉口拿出小皮包留給戴男作為擔保，謊稱要上去大樓內辦公室拿錢，就此下車逃離；戴男在大樓門某路邊苦等一個小時，直到凌晨0時17分，發現自己受騙上當，報警處理。

法官審理時發現，自稱國中畢業的陳男名下無不動產、僅有一輛26年豐田老車，追查2015年至今，僅2017年曾擔任過人力派遣員，而有10萬4997元薪資收入。幾無恆產、亦無穩定收入來源，南來北往卻選擇全程以車資最高昂的計程車代步，不在意比搭高鐵更貴，與其低微資力相比不符常理；留在車上的皮夾更是不值錢。

法官認為，陳男自始即無意給付車資，故意訛詐告訴人、搭乘霸王車，下車後又故弄玄虛，手段惡質。審酌陳男不思透過勞力正當賺取財物，又有竊盜、侵占、偽造文書、詐欺、妨害自由、持有二級毒品、過失傷害等犯罪科行紀錄，頻繁進出監獄，素行惡劣；面對明確事證卻未坦承犯行、也未賠償告訴人損失，犯後態度不佳，因此判處6個月有期徒刑，並宣告沒收4365元車資。

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(中時 )