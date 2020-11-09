雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區因應缺水危機，力推循環經濟節水。（張朝欣攝）

台塑企業推動節能節水，今年與雲林科技大學等學校合作，進行企業各廠區評比，雲林縣麥寮鄉六輕工業區台化2廠區分別獲得節能節水成效冠、亞軍，透過雨水回收、製程及冷卻排放水回收等方式，循環量達8成以上，換算起來每滴水循環使用7次。

台塑企業自1999年至2019年12月底止，已完成1萬6286件節水節能改善案，投資金額為393.4億元，其中節水案有3548件，投資金額94.7億元，每日可節水36.32萬噸，年效益達16.5億元。

六輕管理部表示，廠區一旦缺水將無法正常運作，因此管理部非常注重用水問題，即使雨水充足的季節，還是進行節約用水與儲水計畫，包括在5條大排水處設立閘門儲存雨水、以處理過後的廢水噴灑花木、改種耐旱花草等。

為達循環經濟目標，六輕工業區不計成本使用生物薄膜反應器、逆滲透、電透析去離子、臭氧及紫外線等高階廢水回收技術，例如南亞公司的冷卻排放水回收系統，每噸回收水處理成本達57元，高於自來水價5倍，但為了節約水資源，仍持續推動廢水回收系統。

六輕管理部指出，六輕工業區每天需使用約25萬噸工業用水，以往都是依賴集集攔河堰供水系統，2017年台塑石化公司著手在工業區內規畫興建1座日產10萬噸淡水的海水淡化廠，投資成本達54億餘元，預計2022年正式營運後，每天可提供工業區三分之一以上用水。

(中時 )