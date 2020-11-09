原PO表示，在妹妹IG上充滿著各種吃喝玩樂，炫富的照片，買名牌、吃高級餐廳，手上拿著一疊現金拍照等，一切卻都是假象。(摘自爆廢1公社)

直銷常常營造出奢華富裕的假象，吸引想短時間發大財的民眾掏錢圓夢，不過真正靠這份工作成功的人卻少之又少，還可能和家人關係不睦，到頭來輸得兩頭空。一位民眾痛批親妹妹受到直銷洗腦，整天PO吃喝玩樂的照片，事實上卻欠債累累，敗光積蓄後還跑回家哭窮要錢，問工作到底在忙什麼，竟回說在「抄心經」。親哥哥搖頭嘆：比外面的流浪漢還要窮。

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，自己親妹妹是個「廢物」，原因是她8個月前加入某「康X」直銷後就帶著20多積蓄離家出走，消失兩周沒和家人說。結果在第2個月就敗光20萬；第3個月刷爆信用卡沒錢還；第4個月跑去借信貸；直到第6個月跑回家哭窮。

原PO表示，在妹妹IG上充滿著各種吃喝玩樂，炫富的照片，買名牌、吃高級餐廳，手上拿著一疊現金拍照等，一切卻都是假象。父母擔心錢花去哪裡，妹妹回「全部拿去買產品，上線會幫忙賣」不用擔心，卻不斷哭著要父母拿錢出來贊助她「做事業」。妹妹反覆哭著要錢、搞消失，到現在已一共欠債60萬。

原PO表示，親朋好友都被妹妹騷擾購買產品、買公司的幣，反問她消失的時間都在幹嘛，妹妹竟說「都在上課、在凝聚」，半夜也沒在睡覺，而是在「抄心經」。原PO見這間公司根本就是間老鼠會，妹妹被騙娜麼多錢還不自知，不禁感嘆表示「廢物妹妹，你已經沒有錢了，你所追求都外表光鮮亮麗，其實口袋都空空，比外面的流浪漢還要窮，你什麼時候要認清事實呢？」

貼文一出，網友紛紛表示「別幫她了，一直幫她只是害她而已！要讓她看清事實的真相啊！」、「60萬買一個教訓算便宜了，有人還賠上百萬的」、「 其實是業績沒達成被罰半夜抄心經吧」、「直銷就是一種邪教⋯陷在其中的人醒不了 」。

(中時新聞網)