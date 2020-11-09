台中市41歲林女日前深夜逗留台中公園，被當地巡邏余姓女員警發現，趨前以M-Police查詢，林女確實為列管的失蹤人口，除聯繫家屬並苦勸林女回家，並贈送1包「芝麻桃酥」，頓時林女熱淚盈眶，想起家人常準備她愛吃的桃酥，決定返家。

「妳就是我們要找的那個人！」，余姓女員警說，從警那麼多年，那是第6感，被列為失蹤人口的林女，當時神情呆滯，獨自1人，漫無目的徘徊，她機靈反應，應該是警方正在協尋的人，將林帶回警所。

余姓女員警陪伴林女散步返回所內，過程中同時關心近況，並準備泡麵、餅乾及茶水供其享用，林女表示自己與父親感情不睦，憤而獨自外出。余員除鼓勵林女多與家人溝通外，並聯繫林女父親，告知好消息。

林父得知後高興不已，電話中直喊：「人沒事就好！平安就好！」，表達自己對女兒的思念，希望女兒能盡快返家，連連向警方道謝；林女也在所內用餐休息後，表示自己會盡速返家，余員也致贈林女特別愛吃的「芝麻桃酥」，作為路上的點心，警方暖舉感動人心。

(中時 )