「眼鏡俠」樂團由團長阿滾率主唱阿古、貝斯手偉傑及鼓手阿凱組成，日前推出第二首單曲〈讓我來〉，成為壽險公司的年度應援主題歌；眼鏡俠9日受訪，提到五月天阿信在IG為他們宣傳，阿滾感動表示：「很謝謝阿信，我們都叫他『老大』，因為一起打傳說，都會說『要保護老大』。」

與眼鏡俠合作MV的林葉亭、邱以太母子今一同現身，林葉亭保養得宜，完全看不出人母身分。有趣的是，阿滾昨拿著林葉亭的CD化身粉絲要求簽名時，被林葉亭笑虧：「當初不知道MV要演這麼多（橋段），有點被騙，MV變成跟拍電影一樣。」阿滾原本就是林葉亭的粉絲，當年還買了林葉亭的《Subway》專輯收藏，感動林葉亭與兒子為「眼鏡俠」合體，讓MV增色不少。

眼鏡俠今辦媒體餐敘。（吳松翰攝）

林葉亭的21歲兒子邱以太，6年前赴美留學，目前就讀波莫納加州州立理工大學，今年受到新冠肺炎疫情影響而暫時休學，日前決定把握時間先完成當兵義務；至於退伍後打算？外型出色的邱以太不排除加入演藝圈，但前題是必須先完成學業。

(中時 )