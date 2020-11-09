對於多數大學畢業生而言，23歲意味者即將踏入職場一展所長，然而對於黃珮瑜而言，23歲這年，卻是與死神搏鬥的第一個年頭。在2017年1月，黃珮瑜因為四肢莫名出現瘀青、貧血、容易疲勞等原因到醫院檢查，豈料被醫師告知罹患急性骨髓性白血病，需要緊急住院治療。「媽媽以前就是因為急性淋巴性白血病病逝，雖然心裡早有所猜測，但確認自己也罹患血癌後，走出診間的我還是忍不住大哭一場，嚇到昏厥！」黃珮瑜緩緩地說：「剛接到台北世大運選手體育服設計案的我，為了治病不得不辭職，就此與人生里程碑擦身而過。」

對未來感到惴惴不安，在父親如同定海神針的鼓勵下緩解了焦慮。黃珮瑜含淚說：「爸爸說，他會不計一切代價的治好我，他不會再讓血癌把他最愛的家人帶走。」在父親的鼓勵下，黃珮瑜含淚剪去一頭長髮，展開近半年的化療。療程結束後，黃珮瑜恢復良好，但在三個月後癌細胞復發，黃珮瑜再次住進病房。

咬牙撐過治療副作用卻不見天晴 抿著嘴、強忍淚水與父攜手走過治療荊棘路

由於國內外骨髓捐贈資料庫配對不到適合捐贈者，所以當癌細胞捲土重來時，主治醫師建議找親屬進行配對，最後確定其父親及姐姐適合捐贈。憶起爸爸義無反顧的要求捐贈骨髓時，黃珮瑜又氣又感動，她說：「爸爸年紀大、又曾經生過一場大病，大家都擔心爸爸的身體會撐不住，但最後還是沒人拗得過他的堅持，成為了我的捐贈者。」移植父親骨髓的黃珮瑜，原以為就此治癒，然而，癌細胞半年後再次復發，且病程惡化更快速。

「當時我覺得自己好不了，甚至開始跟爸爸、姐姐討論我的告別式要怎麼舉辦。」黃珮瑜紅了眼眶說：「我心裡知道爸爸聽了這些話有多傷心。因為他跟我一樣，都是咬著牙、抿著嘴，苦撐著與病魔拉鋸。他不只要面對捐贈骨髓的不適，當我出現治療副作用時也要忍受我的遷怒，甚至也處於隨時會失去我的恐懼中。」為了不讓父親及家人傷心，黃珮瑜選擇再次迎擊急性骨髓性白血病，回報父親無條件的付出。

從失望中找到未來希望 癌友也能很不一樣 重拾理想人生你我都可以

有鑑於急性骨髓性白血病屬於頑固型，黃珮瑜採納醫師建議，以標靶藥物合併化療藥物進行治療。在新藥助攻下，黃珮瑜進行四次治療即達到完全緩解，治療副作用也大幅減少；在完成了第二次的骨髓移植手術後，終於治癒了急性骨髓性白血病，已有一年沒有復發跡象。

走出生命低谷且重新返回職場的黃珮瑜，希望透過自身經驗，鼓勵其他癌友：「雖然我們的血液裡曾經或現在遭受癌細胞的侵犯，但也流淌著家人以及捐贈者的愛，充滿重生的力量。千萬別被癌症患者的刻板印象限制了美好未來的想像。急性骨髓性白血病已有多元治療方式，預後更好、副作用也更少。請大家一定要積極透過正規療法對抗急性骨髓性白血病，我們都有希望在疾病帶來的困頓裡，撐出一片屬於自己的璀璨明天。」

(中時 )