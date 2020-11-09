羅麗芬-KY（6666）隨著中國大陸疫情已獲得控制，美容院進店率回到8成以上，營運走出谷底，第三季獲利季增58.9％，累計前三季EPS達0.84元；自結10月營收8,026萬元，月增3.1％，已連續4個月走升，年成長則達27.3％。

營運漸入佳境的羅麗芬，第三季營收2.12億元，較上季成長27.5％，營收規模回升，獲利增加的速度也加快，歸屬母公司稅後淨利2,519萬元，較上季成長58.9％；累計前三季營收4.91億元，歸屬母公司稅後淨利3,960萬元，每股稅後淨利（EPS）0.84元。

羅麗芬表示，中國大陸疫情已獲得控制，美容院進店率回到8成以上，旗下三大面部品牌葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲銷售回升，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》正在擴張期，科技養生品牌《綺易康》的滲透率持續提高，單月營收自7月起已連續4個月走升，10月營收8,026萬元，再較9月成長3.1％，並較去年同期成長27.3％。

面對新冠肺炎疫情，羅麗芬加速線上／線下整合布局，隨著疫情趨緩，線下美容院進店率回升，公司營運已走出谷底。該公司10月在湖州舉辦的招商大會，吸引1,100位以上美容院店主，不僅較7月招商會的參與人數成長，更是回到往年的水準，會中的簽單量優於預期，業績將於第四季陸續顯現。此外，《伊姿佰EasyBio》定位平價產品，主打無齡、水潤，客層擴至美容院客人之外的族群，至9月底累計註冊會員已接近60萬人。

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