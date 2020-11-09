台中捷運綠線即將通車，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌今天到台中考察，這兩名綠營角逐下屆台中市長熱門人選，各點名台中市長盧秀燕團隊齊攻鐵道建設要求，較勁意味濃厚。台中市交通局長葉昭甫則回應表示，市府正同步推動短、中期軌道路網，包含捷運綠線延伸、捷運藍線、橘線、紫線及山海環線等，預計綜合規劃後9至13年可陸續完工。

盧秀燕搶下林佳龍的台中市長寶座後，將再尋連任；林接手交通部長至今，談起任內曾規劃的大台中鐵道計畫仍滔滔不絕，他與立法院副院長蔡其昌同被外界視為綠營角逐下屆台中市長熱門人選，兩人今天出席立法院交通委員會「捷運路線營運前改善計畫及延伸段辦理情形」考察，龍、昌均點名盧團隊，齊攻鐵道建設提出諸多要求。

林佳龍表示，他以辦喜事的心情參加捷運線通車前考察，對大台中鐵道後續建設則強調，在捷運藍線及屯區捷運路線部分，要求台中市政府加速綜合規劃及可行性研究；鐵路山線海線的環線化、雙軌化與高架化部分，建議優先進行大慶到烏日的高架化，中央會依規定補助50餘億，呼籲市府編列部分預算，讓山線優先全線高架化；雙軌化部分，中央將負擔將近300億元，也呼籲市府盡速解決都市計畫變更、取得土地及廠站開發。

蔡其昌也不惶多讓，他提出希望盧延續過去歷任市長的大眾運輸網絡規劃，並莫忘鐵路環狀線規劃。他強調，大台中環線鐵路規劃雙軌部分，場站的設立須達到捷運化，希望台中市政府趕快推動，才能解除台中市民心中對原縣區邊緣化的擔憂。

對兩人說法，葉昭甫回應表示，捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，在市府全力爭取下，成功納入前瞻計畫2.0，已於10月由交通部報請行政院審查，預計今年底即可核定並接續啟動綜合規劃；捷運藍線目前正在綜合規劃階段，今年7月已舉辦公聽會廣徵民意，預計明年初報請中央審議。

葉昭甫並指出，捷運橘線（機場捷運）正進行可行性研究，今年6月已完成說明會，了解地方需求並廣納建議，市府修正報告後，將儘速提報中央審議。而大平霧捷運分兩階段進行，第一階段捷運藍線延伸太平、第二階段捷運紫線與綠線銜接組成大平霧環線，其中，第一階段將於明年初辦理可行性研究說明會。

對於山海環線，葉昭甫說明，市府已於5月21日將修正報告書送交通部審查，交通部提出的海線平面雙軌計畫，市府樂見其成，也盼交通部全力支持向行政院爭取台中鐵路高架化由中央全額補助，完成鐵路環線捷運化。

(中時 )