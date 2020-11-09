國民黨立委葉毓蘭今天驚傳住進台大醫院，她表示，自己的聽力又惡化了，今天回台大回診時被要求要住院治療，因此這周的錄影、廣播等節目，都將暫停一周，希望大家能見諒。她先前就曾透露，自己鼻塞耳鳴嚴重，整個腦袋嗡嗡作響，某次右耳甚至完全聽不到聲音，且轟隆聲越來越大，醫生診斷後告訴她，可能是「梅尼爾氏症」或「耳中風」。

葉毓蘭2日先是在臉書表示，自己到新店家光耳鼻喉科做聽力檢驗的結果，診斷的梁家光院長告訴她，她右耳的中低頻嚴重受損，這可能是「梅尼爾氏症」或「耳中風」，要用類固醇治療。 拿了臺大醫院開的一大袋藥回到立法院，葉毓蘭說，她還是很不安，這輩子沒吃過這麼多藥。

對於病發原因，醫生指出，可能是免疫系統降低，可能是太累、可能是壓力太大，且「梅尼爾氏症會」再復發，有鑒於此，今9日她赴台大醫院回診，聽力卻出現惡化，她透露，在醫生要求下已經住院治療，這週的「聊新聞」跟「警消說書人」都暫停一週，請朋友們見諒。並附上一張作在病床雙手合十的照片，並說，她會儘快康復回到工作崗位上。

對此，多達數百位網友在她臉書留言加油打氣，包括同黨立委吳斯懷、溫玉霞等人溫情祝福，「注意身體！早日康復」。其他網友也說，「多休息，保重好身體，才有本錢跟民進黨戰鬥」、「希望委員早日康復」。

我的聽力又惡化了，今天到台大回診時被要求要住院治療，所以這週的【毓蘭聊新聞】跟【警消說書人】都暫停一週，請朋友們見諒🙏 我會儘快康復回到工作崗位上，大家下週起還是要來看我的直播跟我聊天喔！ 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)