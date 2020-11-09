美食-KY（2723）公告2020年第三季財報，營業收入新台幣（下同）53億元；營業毛利32億元，營業淨利5.9億元，連續三季優於法人預期。

今年美食-KY兩大海外市場─大陸及美國受到新冠疫情衝擊，營收減少，令上半年財報獲利較去年同期下滑。但邁入第三季以來，海外市場加速回溫，大陸營收季增24％，美國營收季增更達3成以上；單季合併營收雖仍較去年同期少10％，但減幅已較上半年大幅改善。

法人觀察，美食-KY營收回溫動能，係來自品牌及產品的競爭力；在沒有過多折扣的情況下，推升單季毛利率來到60.2％，寫下歷史新高。此外，儘管員工福利費用反映各地防疫辛勞，較上季增加，但美食-KY透過其他費用的樽節，單季營利率重回11％，達9個季度以來的新高。

美食-KY同時也公告自結10月合併營收，連續3個月站穩新台幣17億元以上。在大陸市場，看準疫情後第一個烘焙旺季即將於年底報到，85ºC集中火力，10月底開始，推出多項全新升級的麵包及蛋糕產品，有效帶動門市來客數成長，也令法人看好今年的旺季效應，可望有加乘效果。

在美國市場，儘管第3波疫情警報響起，85ºC仍繳出連續6個月的營收成長。法人觀察，儘管過去幾個月來，當地新冠確診人數持續增加，但85ºC各州持續開業的門市，營收並未受到顯著影響，主要還是受惠於明確的市場區隔，以及多年來深耕的品牌形象，儘管在疫情間也持續受到當地消費者信任與青睞。

在台灣，85ºC持續提升產品力，與日本三麗鷗合作，推出Hello Kitty七吋蛋糕以及切片蛋糕，10月下旬全台限量上市，為烘焙銷售旺季打頭陣。公司也表示，11~12月也將接力推出強檔蛋糕新品，可望帶動全台門市業績。

(旺報 )