反映疫情、油價走跌 惠譽調降沙國信評展望至負面 以 19:192020/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惠譽周一維持沙烏地阿拉伯的遠期外幣發行人違約評等在A級不變，但評等展望從穩定調降至負面，以反映疫情與油價走跌，令其財政和外部資產負債表持續疲軟的實況，並估計沙國今年預算赤字占其GDP比率，會從去年4.5％擴大至12.8％。 (工商 ) #油價走跌 #惠譽 #調降 #沙國 #負面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放萊豬預期心理影響 基層反映豬價已跌 14:432020/11/09 生活 美大選底定推人幣走強 政策利多人民幣資產 19:452020/11/09 兩岸 拜登不一樣 扭轉能源業走向 04:102020/11/09 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－美大選漸底定 美股吸金 04:102020/11/09 證券．權證 美大選後財政刺激加足馬力 提振長期投資信心 18:102020/11/09 財經 政策紅利可期 伺機加碼股票型基金 04:102020/11/09 投資理財 操盤心法－聚焦科技趨勢 選股不選市 04:102020/11/09 證券．權證 高頻高速材料陸續獲認證 騰輝重返成長軌道 04:102020/11/09 證券．權證 布局理想生活藍圖 實現多元共好的居住典範 08:302020/11/09 生活 《鋼鐵股》不鏽鋼廠營運好轉 唐榮、彰源、運錩Q3轉盈 13:232020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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