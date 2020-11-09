惠譽周一維持沙烏地阿拉伯的遠期外幣發行人違約評等在A級不變，但評等展望從穩定調降至負面，以反映疫情與油價走跌，令其財政和外部資產負債表持續疲軟的實況，並估計沙國今年預算赤字占其GDP比率，會從去年4.5％擴大至12.8％。

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