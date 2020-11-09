英飛凌Q4淨利年跌32％ 調降股息因應疫情影響 19:192020/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國晶片商英飛凌（Infineon）迄9月底止2020年度第四季營收因汽車、電源和感應系統等晶片需求帶動而年增21％至24.9億歐元，但淨利卻年跌32％至1.09億歐元，為因應疫情影響，2020年度每股股息較去年度減少0.05歐元至0.22歐元。 (工商 ) #系統 #英飛凌 #淨利 #因應疫情 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》英飛凌上季度營收季增15％ 明年估成長22.6％ 17:212020/11/09 財經 疫情受惠者 伸興工業第三季EPS回升至5.21元 創同期次高 17:002020/11/09 財經 萬海Q3賺近18億 估Q4獲利更可觀 18:102020/11/09 財經 煤焦油系列產品銷售回溫 中碳10月營收月增15％ 17:292020/11/09 財經 美食-KY Q3獲利年增6成 創兩年來新高 19:172020/11/09 財經 橙的第三季EPS0.53元 單季營運正式轉盈 12:012020/11/09 財經 羅麗芬-KY營運走出谷底 第三季獲利季增58.9％ 19:112020/11/09 財經 互盛股利入帳 3Q淨利季增翻倍 16:292020/11/09 財經 《造紙股》榮成10月稅前獲利攀近21月高 Q4旺季看俏 07:442020/11/09 財經 疫情影響 中釉前三季每股虧損0.22元 15:512020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 人均所得3萬美元 明年可望達陣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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