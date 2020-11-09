德國晶片商英飛凌（Infineon）迄9月底止2020年度第四季營收因汽車、電源和感應系統等晶片需求帶動而年增21％至24.9億歐元，但淨利卻年跌32％至1.09億歐元，為因應疫情影響，2020年度每股股息較去年度減少0.05歐元至0.22歐元。

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