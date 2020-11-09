挪威航空陷財困危機 政府：不再金援 19:192020/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威政府周一宣布將不對受疫情重創的挪威航空（Norwegian Air）提供額外金援，令陷入財困的挪航處於危險境地。挪航8月表示若沒新資金挹注，其現金在明年首季將告罄。沒政府金援消息讓挪航股價周一盤中崩跌23％報0.49克朗。 (工商 ) #金援 #挪威航空 #挪航 #挪威政府 #陷財困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》挪威航空 政府不再金援 15:562020/11/09 財經 永豐金創舉 啟動ESG大平台 04:102020/11/09 財經要聞 陳錫禎轉任桃園航空城公司董座 17:202020/11/09 財經 那指期一度翻黑！雲端股盤前狂崩 4大航空股飆漲20％ 22:192020/11/09 財經 兩岸危機偵測：王欽》拜登上台 自顧不暇 19:162020/11/07 名家 頂新和德疫情相挺！小龍女響應公益共好 08:282020/11/07 社會 林佳龍：觀光旅遊業的紓困方案將到年底 18:002020/11/07 財經 拜登上台 自顧不暇 04:102020/11/08 時論廣場 電商Q4爆發 貨櫃船運迎20年來最旺一季 10:002020/11/07 財經 台中道安嘉年華 登FIA官網報導 16:172020/11/07 寶島 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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