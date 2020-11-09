挪威政府周一宣布將不對受疫情重創的挪威航空（Norwegian Air）提供額外金援，令陷入財困的挪航處於危險境地。挪航8月表示若沒新資金挹注，其現金在明年首季將告罄。沒政府金援消息讓挪航股價周一盤中崩跌23％報0.49克朗。

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