佐登-KY（4190）受惠保健品上市、高端新品結合雙美保養策略，三箭齊發力助第三季營業淨利率追上去年同期，單季稅後淨利8,556萬元，EPS達1.46元；內部預期第四季在旺季效應和兩岸異業合作醫美診所遍地開花，將力拼單季營收再登高峰。

營運逐步回復常軌的佐登，累計前三季EPS2.1元；該公司目前最受關注的醫美布局，兩岸異業合作開設佐登微爾醫美診所，在口罩遮掩下帶動醫美保養來客數及客單價，首三季貢獻挹注已超過去年全年，預計台灣11月新增台中、桃園、新竹三家醫美診所開業，以及大陸巡迴輕醫美講座提升會員回店率及課程銷售，積極搶攻醫美市占。

佐登表示，氣候轉換，大陸地區針對生活美容SPA自九月份推出「美麗教練」全通路行銷活動，大幅提升品牌知名度及銷售業績，帶動門店業績成長，預計活動在11、12月網紅KOL參與活動後，將達到另一個高峰。

展望第四季，預期在電商購物季、兩岸攜手搶攻醫美商機及美麗教練行銷活動推波助瀾下，營收審慎樂觀。

(工商 )