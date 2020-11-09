「新冠肺炎對人類有好消息和壞消息：壞消息是它離不開我們，我們可能不只會有COVID-19，還會有COVID-20、21、22……；但好消息是它沒那麼毒，會流感化！」中研院士、台大前校長楊泮池表示，新冠疫情改變整個社會的樣態，但危機也是轉機，大家必須改變觀念，迎接新時代。

台灣上市櫃公司協會9日舉行「東方領袖講座」，邀請楊泮池以「台灣發展精準健康生醫産業之契機」為題發表演講。楊泮池表示，現在疫情其實不是第二波、第三波，而是連第一波都還沒有結束，未來防疫和社交距離會變成常態。他舉出幾個新思考方向。

首先，醫療資源上未來應該走向「精準醫學」，為每個人量身訂做，例如早期判別癌細胞；但更重要的是「上醫應醫未病之病」，不是把醫療資源集中到發病、罹癌之後，而是從避免容易致病的飲食或生活習慣做起。台灣有很強的穿戴式裝置、智慧型居家自我健康監控，可以建構、監控很多生理資料，讓生活完全改觀。

除了穿戴式裝置，非穿戴式裝置也非常重要，例如避免直接接觸的新冠病毒檢測儀器，或是因為疫情而大量應用的遠程患者監測、虛擬評估。

政策引導方面，建議政府靈活鬆綁。像此次疫情《緊急授權法》讓大家吃足苦頭，國衛院、中研院有新研發都不能用，還是得向外國買，韓國趁機大賺一筆；又如《生技新藥產業發展條例》明年修法，很多學名藥原料來自印度和中國，如果政府不審慎以對，就造成國安危機。

楊泮池並提出「人力再塑」的觀念。台灣少子化、高齡化，2026年台灣將成為超高齡社會，65歲以上大於20％，但楊泮池指出「65歲以上就是老人」是德國俾斯麥19世紀中葉訂下的標準，現在應該改變。他認為65歲到74歲是「初老」人力，要重新回到社會，減少年輕勞動力的壓力，大家的觀念要隨著新社會的樣態而改變。

(旺報 )