路透報導，投行高盛上調人民幣和歐元的12個月預期目標價，預計在拜登贏得美國大選後，這兩種貨幣兌美元將升值，高盛預期人民幣兌美元未來12個月內升至6.30。

9日離岸人民幣一舉攻破6.55關口，日內升值近350點，人民幣中間價報6.6123，上調167點。

在過去3個月中，由於對拜登獲勝的預期，人民幣兌美元已經上漲了4％以上。

高盛分析師預測，名義貿易加權美元在未來一年將貶值6％。他們還認為，在此期間，歐元兌美元匯率料升至1.25美元，日圓／美元接近100日圓。

(旺報 )