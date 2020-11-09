高盛看漲人民幣 未來12個月內升至6.3 19:222020/11/09 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高盛預期人民幣兌美元未來12個月內升至6.30。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，投行高盛上調人民幣和歐元的12個月預期目標價，預計在拜登贏得美國大選後，這兩種貨幣兌美元將升值，高盛預期人民幣兌美元未來12個月內升至6.30。 9日離岸人民幣一舉攻破6.55關口，日內升值近350點，人民幣中間價報6.6123，上調167點。 在過去3個月中，由於對拜登獲勝的預期，人民幣兌美元已經上漲了4％以上。 高盛分析師預測，名義貿易加權美元在未來一年將貶值6％。他們還認為，在此期間，歐元兌美元匯率料升至1.25美元，日圓／美元接近100日圓。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #高盛 #預期 #12 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價升至6.58 續創逾兩年半新高 10:502020/11/09 財經 高雄輕軌一階沿線地產漲12％，二階可期 15:012020/11/09 區域情報-高雄 美大選後財政刺激加足馬力 提振長期投資信心 18:102020/11/09 財經 台美高層經濟對話 12月登場 04:102020/11/09 財經焦點 滬深兩市開高走高 創業板指午盤大漲3％ 14:142020/11/09 財經 拜匯率升值 明年人均破3萬美元 04:102020/11/09 財經焦點 拜登勝選行情旺 道瓊期指漲400點 人民幣強勢升不停 18:542020/11/09 財經 不受美大選影響 台美經濟對話最快12月中展開 14:142020/11/09 財經 《商情》漲多修正 芝加哥穀物期貨全收黑 10:162020/11/09 財經 人民幣在岸價收漲487個基點 續創逾兩年半新高 17:202020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 人均所得3萬美元 明年可望達陣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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