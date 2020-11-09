台科大校長遴選結果今天出爐，由台大機械系特聘教授顏家鈺當選新任校長，遴選委員會預計本月底前將新任校長人選報請教育部聘任，新任校長明年2月1日就任。

台灣科技大學校長廖慶榮預計明年2月卸任，台灣科技大學校長遴選委員會今年5月開始對外徵求校長候選人，經由資格初審、資料審查複審等程序，確定台大機械工程系特聘教授顏家鈺、台科大機械工程系教授鄭正元、台科大建築系教授江維華等3名校長候選人名單。

台科大校長遴選委員會於10月21日針對3名校長候選人行使同意權投票，由編制內講師以上專任教師及專業技術人員採取無記名方式投票，最後由鄭正元、顏家鈺達到領票人1/2的同意票數門檻，並提交遴選委員會審議。

台科大校長遴選委員會也邀請獲同意票門檻的2名校長候選人進行治校理念說明和詢答，並參考各項資料審查與面談結果，遴選結果今天出爐，最後選出顏家鈺為台科大新任校長，並於校長遴選專區網頁公告。

台科大校長遴選委員會表示，經過無記名投票方式，顏家鈺獲出席委員投票過半數同意，獲選為台科大新任校長人選，預計今年11月30日前將新任校長人選報請教育部聘任，新任校長預計明年2月1日就任。

顏家鈺畢業於清華大學動力機械系，之後赴美留學，取得美國加州大學柏克萊分校博士學位，研究專長為奈米操控、嵌入式系統、精密伺服等，曾獲國科會傑出研究獎，並任台大工學院院長、台灣機器人學會秘書長等職。

(中央社)