遭到指控猥褻楊姓老翁，是北桃園地區知名幼兒園的負責人。被害人呂姓護理師回憶公公的惡行，講到激動處數度崩潰失聲，她說當下就有跟大姑求救，「我來處理」就沒下文，她每天生活在恐懼中，把自己關房間，擔憂住在2樓的公公闖進她3樓房間，還拿除濕機擋門，食不下嚥暴瘦就醫，醫師關切鼓勵下才跟丈夫道出實情，卻獲得冷處理。

身心俱疲的呂女在雙十連假搬離，感嘆楊家人至今沒有任何道歉，一再哄騙說會處理，甚至在逢年過節要求她出席家族聚會「裝沒事」，丈夫更是丟給她一句「我要靠家裡生活」，嗆聲：「你拿不到半毛錢」後就不聞不問，電話和Line都不讀不回，9日在律師林鈺雄陪同下站出來控訴。

林鈺雄說，全案是因呂女赴醫院就診時爆發，醫院依規定通報，楊翁身為幼兒園負責人，教育人員知悉有性侵犯罪行為之虞時，就該依規定通報，楊家人都在幼兒園工作，不但未通報還將呂女解雇，甚至逼迫離婚，非常惡劣，楊翁已涉犯強制猥褻罪嫌，全案已進入司法程序，會全力協助呂女討公道。

父遭控猥褻媳婦 兒受訪幫喊冤

楊翁的兒子受訪時表示，案件已進入司法程序，事實真相就讓法院查明，不便表示意見。他也提到呂女去年10月搬離楊家後就未到班，楊家持續支薪到6月，因人手不足才不得不另聘員工，並停止支薪，不懂為何在離職2個月後爆出這些爭議，自認站得住腳，諮詢勞動局也認為合乎法規。

(中時 )