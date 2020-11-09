2020女子世界盃桌球賽，台灣好手陳思羽今晚在8強賽出戰世界排名第2的日本一姐伊藤美誠，力抗4局以6-11、6-11、7-11、11-6、5-11落敗，無緣4強，仍追平個人在女子世界盃桌球賽最佳成績。

這是現年27歲的陳思羽繼2017年之後，再度晉級女子世界盃桌球賽女單8強，而她生涯對決伊藤美誠的戰績，曾經拿下過5連勝，不過近三次對壘20歲的伊藤，陳思羽都吞下敗仗。

伊藤此役不時把握機會加速，幾次近身球也讓陳思羽不好處理，也數度將球重壓在角落，讓陳思羽來不及搶救，第3局陳思羽有次機會重殺，伊藤原本認為自己要失分，隨手一揮回球，沒料到球回到陳思羽這邊的界內，形成一記巧妙的擦邊球並得分，讓陳思羽甘拜下風。

前三局未能收下的陳思羽，第4局努力追趕，開局就打出4比0優勢，雖然這局追回一局，第4局還在2比9落後劣勢下無緣逆轉。

賽後伊藤美誠接受場邊訪問，表示對於明天的4強戰，不論對誰都要打出自己的風格，「我希望打出一場非常精采的比賽，也希望自己可以去享受比賽、全力以赴。」

(中時 )