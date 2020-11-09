蘇貞昌「總統致電拜登說」 快語回答遭馬辦批：誰才是總統？《大新聞大爆卦》完整版(上)2020.11.09

美國民主黨總統候選人拜登勝選，日前行政遠長蘇貞昌表示「蔡總統已致電拜登」表達恭賀之意，引起輿論譁然。對此蘇貞9日時回應，是他講的不夠清楚，感到很抱歉。對此，前外交官介文汲直言，蘇揆壞了蔡政府的外交大事，並批評蔡政府在美國大選中押錯寶「荒腔走板」。

介文汲今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蘇可能有意這樣講，因為他習慣誇大，「居上位者，一言足以興邦，一言足以喪邦」，並指蘇貞昌這句話引起軒然大波，是因為他壞了蔡政府外交的好事，而且會為外交造成問題 。

介文汲指出，他把這個事情講成「致電」，大家會想成電話，而這會造成大陸方面立刻提高警覺，且拜登陣營也會提高警覺，還會讓拜登陣營覺得說，「明明沒有致電 你們台灣是什麼意思？是故意要造成國際社會的錯覺嗎？又拿來利用我們拜登的陣營？」

介文汲認為，在今後推動對美關係，最需要和拜登陣營建立互信的關鍵時刻，蘇貞昌夸夸其談壞了好事，「我覺得非常嚴重」。他還忍不住直言，這次美國大選中，蔡政府的表現，「基本上是荒腔走板，凸槌演出到現在都還沒停」，並呼籲民進黨應該要冷靜下來。

介文汲分析，民進黨在選舉的時候選邊站，現在慌了手腳，一天到晚開會，到了關鍵時候講錯這麼一句話，不管是有意還是無意，傷害已經造成了，且要由2300萬人民承擔。對於蘇貞昌為失言道歉，介文汲反譏，他是堂堂行政院長，又不是小學生，他這樣講人家會怎麼想？

介文汲強調，蔡政府在美大選中的荒腔走板，不但要檢討，而且要懲處，並找出到底發生什麼問題，「拿國家的外交開玩笑，就是拿國家的命運開玩笑」。

(中時新聞網)