嘉義縣六腳鄉六斗村9日下午5時42分許發生一起2輛機車相撞的車禍，造成1死1傷。年約31歲黃姓女子頭部破裂，當場明顯死亡；另年約33歲許姓男子左小腿開放性骨折，生命跡象穩定，被救護車送到嘉義長庚醫院治療。車禍事故詳細原因，警方正進一步調查釐清。

(中時 )