嘉縣六腳傳死亡車禍 女騎士頭部破裂當場身亡 19:262020/11/09 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣六腳鄉六斗村9日下午5時42分許發生一起2輛機車相撞的車禍，警方目前正在現場調查釐清。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣六腳鄉六斗村9日下午5時42分許發生一起2輛機車相撞的車禍，造成1死1傷。年約31歲黃姓女子頭部破裂，當場明顯死亡；另年約33歲許姓男子左小腿開放性骨折，生命跡象穩定，被救護車送到嘉義長庚醫院治療。車禍事故詳細原因，警方正進一步調查釐清。 (中時 ) #車禍 #頭部 #死亡 #醫院 #長庚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗外埔現死亡綠蠵龜 海巡親送最後一程 15:172020/11/07 社會 子國道涵洞口車禍腦死 母淚簽器捐籲重視交安 18:072020/11/06 社會 中壢24歲行乞女進帳5萬 父Line傳5字惹鼻酸 14:152020/11/09 生活 台大綜合大樓女學生墜樓不治 警排除外力介入 15:502020/11/09 社會 無號誌路口車禍 母簽器捐盼交安 04:102020/11/07 地方新聞 嘉縣首宗村長罷免 扯上選舉恩怨 04:102020/11/07 地方新聞 被繼承人死亡前2年內對特定近親贈與之財產「有但書」 09:342020/11/07 房市新訊 兒溢奶亡 護理師媽竟打包丟棄 04:102020/11/08 社會新聞 3個女兒拚命湊錢救車禍老父 兒卻盜領118萬元老本 23:172020/11/08 社會 倡議修法 補強台灣社會安全破洞 08:302020/11/07 財經 社會熱門新聞 不倫公公 熊抱抓胸媳婦淫喊：幫我生小孩 被害人現身哭訴 - 社會 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 長榮男大生貼照嘆「不到3天開始關路燈」 南市工務局回應了 - 社會 狠父將6個月女兒丟給弟養 晚年淪為街友求扶養！下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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