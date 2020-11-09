今年57歲的陳啓村，人稱木雕大師，今年初甫獲得文化部登錄公告為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者（人間國寶），日前更榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，是繼2010年陶藝大師蘇世雄榮獲後，南市第2位獲此殊榮的工藝家。台南市長黃偉哲9日親赴陳啓村家中，頒發「卓越市民」，陳啓村接下獎項後謙卑地說，感謝台南的文化底蘊，孕育了自己的成就，並將榮耀獻給大家。

陳啓村自幼喜愛繪畫，因不擅長讀書，小學畢業後，就向福州派「光華佛店」林依水拜師學雕刻，並在學成出師後，進入當時台南頗具盛名的福州派「人樂軒佛像雕刻店」，擔任頭手初胚師傅。

勤奮好學的陳啓村，常在下班後積極走訪寺廟，觀察寺廟的神佛像及木雕技法，培養創作底蘊。陳啓村笑說，一勤天下無難事，成功絕非偶然，而是不斷努力達成。

退伍後，陳啓村發揮實驗精神，以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描畫作技巧、當代雕塑、木版畫創作與現代美學理論，以精湛刀工表現人物之表情、衣紋與姿態，融合東西方文化，呈顯傳統與現代交融的特質。陳啓村表示，自己不喜歡限制創作，因此不論是東方佛祖、西方神像，市井小民或是自然萬物，都是自己創作的靈感。

9日頒獎典禮，不少陳啓村的親朋好友都前來道賀，陳啓村雖忙著招呼，但始終笑得合不攏嘴。陳啓村謙虛地說，木雕就是在磨心，只要持續鍛鍊自己的意志，方能成功。黃偉哲也盛讚，陳啓村老師在一年內，不僅榮獲「人間國寶」，又獲「國家工藝成就獎」，相當不容易、與有榮焉。

(中時 )