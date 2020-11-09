歐盟擬對美國40億美元出口歐洲貨物課報復關稅 19:332020/11/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟周一表示以美國違法補貼波音等為由，計畫對價值40億美元由美國出口至歐洲的貨物與服務課報復性關稅。 歐盟指美國去年透過WTO，以違法補貼為由對空中巴士等價值75億美元進入美國的歐洲貨物課報復性關稅，現在歐盟以同樣方式回敬美國。 (工商 ) #歐盟 #億美 #貨物 #美國 #違法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》英國對弱勢家庭 提供額外1.7億英鎊支援 11:412020/11/09 財經 拜登時代來臨 陸機構：中美摩擦料暫緩 04:102020/11/09 全球財經 尖端醫10月營收年成長60.72％ 新冠試劑獲歐盟CE標誌與完成註冊 14:222020/11/09 財經 大選後美國變天 盧秀燕：籲政府重新審視萊豬進口議題 14:502020/11/09 政治 美國大選後新局 學者建議蔡總統：不管喜不喜歡大陸都要與之交往 14:462020/11/09 生活 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 04:102020/11/09 財經要聞 1分鐘讀財經》拜登當選美國總統 台積電領銜5族群看漲 08:092020/11/09 財經 影》拜登又說錯話 才勝選就驚吐：2.3億美國人死於新冠肺炎 16:362020/11/09 國際 美國大選預測結果 沈富雄自豪：我是全國南波萬 11:482020/11/09 政治 拜登當選重談美豬進口？柯：美國不會因換總統政策就轉彎 11:582020/11/09 政治 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 人均所得3萬美元 明年可望達陣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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