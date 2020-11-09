歐盟周一表示以美國違法補貼波音等為由，計畫對價值40億美元由美國出口至歐洲的貨物與服務課報復性關稅。

歐盟指美國去年透過WTO，以違法補貼為由對空中巴士等價值75億美元進入美國的歐洲貨物課報復性關稅，現在歐盟以同樣方式回敬美國。

(工商 )