由真實事件台南啟聰學校性侵案改編的電影「無聲」引發關注，曾調查本案的監察院國家人權委員會已決定周三在華山電影館包場「無聲」，邀請院內調查官、監委出席，並開放給兒少、婦女、教育人員共賞，身兼人權會主委的監察院長陳菊也將出席，映後還有座談活動；人權會委員並說，為喚醒社會關注，監院內政及族群委員會已啟動集體性侵通案研究，將在12月人權日系列活動提出期中報告。

監察院人權委員會委員紀惠容表示，無聲以是台南啟聰學校為背景的電影，本案也是監察院曾查過的案件，講述的是很多聽不見的孩子，發生了很多嚴重且長期、多人的性侵案件，現在被拍成電影，內容發人深醒，她看過後覺得非常好看；為了讓無聲更有影響力，當天也會也邀請長期關心校園性侵的人本基金會參加，因為台南啟聰學校案，人本也有參與調查。

紀惠容說，她在內政族群委員會也提出了通案研究，就是要針對院內做過的集體性侵的兒少，包括機構及學校，共找出17個案子，想就17個案子找出結構性的問題，像是「為什麼孩子不說，為何究責輕輕放過，為何這麼長期深度的傷害這麼多人」，這種結構性的問題一定要找出來。目前研究已訪談多人，包括吹哨者、旁觀者、行政系統人員及相關機構，希望在年底人權日時納入系統活動，提出期中報告。

另一名人權委員會委員葉大華表示，台南啟聰學校的性侵案是典型的集體性侵案，當中涉及國家暴力使事件沒有得到很好的究責跟處理，所衍生的系統性侵害問題，經過長達10多年，「無聲」就是擷取本案的一些片段，電視涉及的重點，包括聽障的兒少學生，在案發後被視為在玩，周圍的老師及行政人員並沒有發揮勇氣，把學生被侵害的狀況立即揭發，因為監察院過去也有過相關的報告，當時懲處了教育部及校長、行政人員。

她表示，有些學生事後要提出國賠，卻因蒐證困難，案件追查長達10多年，很多加害人已「安全下莊」，過了追訴期，也因此衍生出陳昭如的「沈默」這本書；她並說，下週一人權委員會也會邀請人本基金會執行長馮喬蘭出席進行2小時的專題報告，內容是針對澳洲皇家調查委員會啟動5年、動員300人的全國性的兒童性侵調查，人本有深入了解調查過程，監察院認為這個經驗很重要。

(中時 )