曾於1996年台海危機期間擔任援台美軍指揮官的退役上將艾理斯說，2000年中期開始，大陸軍事力量快速崛起，如果再有類似事件，已經無法像24年前那樣毫無危險地指揮兩2個航母戰鬥群完成穩定台海情勢的任務。

據《美國之音》報導，近年來大陸快速擴充軍備，在台海、南海、東海、中印邊境等地都引起不安。觀察人士說，在選出美國新一任總統後，中國大陸的軍事崛起是美國領導人必須面對的嚴峻挑戰。

報導指出，美國海軍退役上將詹姆斯．艾理斯(James Ellis)在1996年第3次台海危機時，曾經指揮獨立號航母戰鬥群並協調另一艘尼米茲號航母戰鬥群在台灣附近海域，應對當時共軍試射導彈與可能一觸即發的緊張情勢。但是他也感歎道：「今日已無法再以指揮2個航母戰鬥群，做到像24年前那樣毫無危險地完成任務。」

艾理斯在胡佛研究所一場研討會中提到，1996年解放軍在許多領域都大幅落後美國，但是到了2000年代中期，它已經能夠對美國在區域的主導地位造成挑戰。

他強調，台海情勢目前正處於危險時期，中共對台灣的軍事脅迫正在加劇，許多防務專家都有同樣看法，認為美國必須有應對台海變局的能力和準備。

目前是胡佛研究所客座研究員的艾理斯說，解放軍幾個月來對台灣的軍事壓力不斷增強，中共軍機越過海峽中線，公開否認中線存在，又在台灣附近海域舉行軍事演習，這使得許多防務專家都得出相同的結論：所有美中軍事磨擦點中，台海衝突是最主要的假想情況，美國必須專注於與地區盟友共同應對台灣變局的準備。

艾理斯說，「美國必須能有效防衛台灣，因為重要的是要挫敗中國達到地區霸權的策略，還要調適美國軍隊具備防衛台灣的能力，雖然困難但很有必要，它可以使美國有能力防衛亞洲其他盟友不受中國侵犯。」

艾理斯也強調，台灣必須有自我防衛的決心與準備、提高防衛能力的開支，否則單單依靠美國的協助是不夠的，例如在1959年的金門危機時，美國動用6個航母戰鬥群才有辦法提供台灣船艦必要的補給；在1996年台海危機時，雖然他的航母戰鬥群已經在附近海域，能夠在幾個小時內做出反應，但第2個航母戰鬥群卻要經過10天才抵達當地。

艾理斯說，除非美國打算調整對地區的承諾，否則就要遵守承諾。美國必須做的事情包括重新審視採購優先順序、作戰理念、部署態勢，以及與地區夥伴的政治軍事關係。此外，他也表示，美國必須與北京接觸以減低任何美中兩國以武力相向的可能性。

(中時新聞網)