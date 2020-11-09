咖啡是全球貿易金額最高的農作物，根據Business Insider研究，全球咖啡總產值超過千億美元、約當新台幣3兆元。看好咖啡產業的發展潛力，極品莊園咖啡是全台唯一具有從咖啡種子到豆子、從豆子到杯子，全產業鏈科學精準分析的創新技術能力，融合業界頂尖行家的手感經驗，為消費者打造頂級精品咖啡。

極品莊園2015年正式進軍精品咖啡領域後，旋即成為台灣咖啡產業界的焦點。極品莊園咖啡董事長吳正邦表示，極品莊園咖啡的科學精準咖啡技術，主要由兩方面所構成：一是極品莊園咖啡位於嘉義縣大林鎮的頂級咖啡豆烘焙廠；二是授權自「正瀚生技風味物質研究中心」的全產業鏈數據科學分析技術。

吳正邦表示，極品莊園咖啡的嘉義大林廠，每月產量超過100公噸，目前除了供應台灣市場，也打入美國市場；並於2017年通過FSSC 22000、ISO 22000、HACCP等食品安全管理系統驗證，並設有微生物實驗室，確保咖啡豆品質與食品安全；極品莊園咖啡從生豆進口、生豆鑑定、烘焙、品質管控、包裝到儲運，皆有系統化的管理監控，落實「溯源管理及追蹤」的安心流程。

極品莊園2015年投入產品開發以來，已開發出濾掛式咖啡包與咖啡豆、更能誘發咖啡香氣的沖煮器具等新產品，頗受業界好評。

值得一提的是，極品莊園咖啡為鼓勵台灣咖啡種植風氣，也與本地饒富盛名的多家精品莊園合作，推出一系列採用台灣自產咖啡豆之產品，搭配全台唯一的科學數據後製、烘豆、研磨、沖泡系統學，呈現最完美的台灣精品咖啡。

吳正邦指出，正瀚生技為了在上游提昇咖啡生豆的品質，完整分析多種精品咖啡之生豆與熟豆不同階段、不同影響風味物質的內含物。全世界咖啡樹種植的地理環境條件、微生物生態系統不盡相同，產出的咖啡漿果內含物也不同，進而影響了後製過的生豆風味前驅物，決定了咖啡豆的價格帶，於是成立「正瀚風味物質研究中心」，並將研究所得授權給極品莊園咖啡；而極品莊園咖啡則從市場端為「正瀚風味物質研究中心」不斷校正研究方向。

吳正邦強調，台灣種植咖啡最大的困難在於，受到氣候因素影響，咖啡每逢下雨就開花，導致咖啡漿果的發育與成熟極不均勻，咖啡農得不斷花錢雇人上山採摘漿果、進行後製；因此正瀚風味物質研究中心的課題之一，就是如何讓開花期集中，如此一來就可以大舉省下採收人力與相關成本，並且保證咖啡風味品質的穩定性。

展望未來，吳正邦表示，極品莊園咖啡將持續與策略聯盟夥伴正瀚生技攜手，專注於優化咖啡從種子到杯子不同階段的科學分析、開發相對應的農業資材產品，協助台灣優質專業的咖啡人員與咖啡豆再上一層樓，登頂國際一流水準，讓台灣成為全球咖啡最耀眼的新中心。

(工商 )