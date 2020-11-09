人民幣10月讓新光金控揚眉吐氣。新台幣兌美元匯率10月升破29元，原本市場預期壽險業匯損會很慘，新光金9日公告10月獲利，出乎意外的展現10月有近新台幣15億元的匯兌利益，主要是新台幣升值0.69％，但人民幣升值幅度更大，即有匯兌利益，再加上NDF（無本金遠期外匯）評價獲利，讓新壽10月還增提11.1億元外匯準備金。

新光金10月稅後獲利5.72億元，比去年同期成長98％，累計前10月稅後獲利182.64億元，仍是比去年同期略減5.3％，每股稅後獲利1.42元。新光金財務長徐順鋆表示，主要還是子公司新壽上半年避險成本較往年略高，吃掉部分獲利，其次就是元富證券因為首季新冠肺炎疫情，資本市場波動，前10月獲利亦有衰退13.8％。

新壽前10月累計稅後獲利125.75億元，比2019年同期也是略衰退5.4％，但新壽10月底外匯準備金已拉高到54億元以上。

新光銀行10月稅後獲利4.18億元，是新光金子公司10月單月獲利最高，累計前10月稅後亦賺51.42億元，同比成長12.4％。

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