由元大證券發行的「元大台股領航ETN」（020020）已於2日掛牌上市，發行價格5元，投資手續費年率0.9％，發行期10年，掛牌首周即受到投資人肯定，累積成交近兩萬張、成交金額達億元規模，配合台股反彈向上，掛牌五日價格上漲超過3.4％。

元大證券指出，「元大台股領航ETN」連結「特選台股領航報酬指數」表現，專注追蹤15檔上市龍頭股。「特選台股領航報酬指數」係由臺灣指數公司從台股核心產業中，選取各產業市值最大的1到2支股票編制，目前前五大成份股為聯發科、台積電、台達電、國泰金、廣達，臺灣指數公司每年四月會進行定期審查，以確保成分股符合指數定義且具市場代表性。

元大證表示「特選台股領航報酬指數」回測過去五年報酬指數之平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率為11％，過去5年累積報酬率則為79％，表現優於加權指數。這檔「元大台股領航ETN」發行價每單位新台幣5元，相當於買一張只要約5,000元，小資族或上班族等，看好台股未來成長、但沒有時間選股的投資人，可考慮納入投資組合中。

此外，投資人投資指數投資證券（ETN），無須費心逐一挑選好股票，就能反映一籃子成分股票的漲跌，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。

而每年指數成分股之配息，自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值，沒有股利所得稅的問題。

ETN由證券商發行，並承諾在到期後支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，除投資手續費用外，沒有追蹤誤差，商品價格簡單、透明。但仍要注意，投資人需承擔發行證券商的信用風險，且ETN設有到期日及提前到期的機制，若想了解更多請至元大ETN網站。

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