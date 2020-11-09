美國總統大選大勢底定由民主黨拜登獲得勝選，隨之而來的是對台商影響與對策。大陸全國台企聯副會長葉春榮坦言，要因應回不去的中美關係，台商只能自求多福，從貿易戰開啟之後已突顯台商一定要做調整，大陸廠房盡量做內銷與東協市場；台灣或東協廠則來做歐美市場，觀察選後不管中美貿易關係能否回到過去或降低稅率，分散風險是台商自己要去做的。

此外，針對大陸加速發力推動經濟轉型，華信統領企管總經理袁明仁說，大陸「雙循環」已列入「十四五」規劃，成為至少未來5年影響深遠的政策大趨勢，認為台商在大陸如做外銷要跟著大陸趨勢走，但也坦言由於內循環因素，過去經營內需的台商壓力將加大、面對與更多陸企競爭，整體對台商內外銷衝擊都不小。

葉春榮9日出席由台北經營管理研究院主辦研討會，以「選後兩岸關係的走向對台商的影響與對策」為題進行演說。他表示，美國不管誰當新任總統，中美兩國政策不會改變，只是這次大陸立場較傾向於川普連任。

(旺報 )