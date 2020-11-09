受到美國大選幾近確認由拜登勝選之下，美元指數下挫帶動人民幣起漲，離岸人民幣開盤強升，盤中升破6.55關卡直到晚間7點開出6.5591，較早盤再漲近300點；而9日在岸匯價也從早盤走強，最終收報6.5728，升值達487點。中信證券分析由於美元，財政刺激和短期中美關係緩和，依然會加速推動美元走弱，趨勢上仍相對利多人民幣資產。

申萬宏源認為，11月市場圍繞美國大選的預期不確定性將有所緩解，而歐洲多國繼續加強疫情防控，讓第4季經濟恢復不確定性加大，研判11月美元指數小升至93至94，而人民幣則短期趨穩，11月底在岸匯價預計在6.65至6.75元區間。

實際上，回顧從6月初以來，人民幣匯率持續走強且漲勢驚人。截至11月9日，離岸人民幣對美元匯率自7.1964逐步升值至6.54水準，升至2018年6月以來新高，短短5個多月內反彈幅度已超6500點。而在岸人民幣匯價也從7.1777回彈至6.56水準，累計反彈幅度接近6200點。

(旺報 )