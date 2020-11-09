美國大選結果底定，大陸A股9日高開高走，三大股指全面走紅，滬指收盤報在3373.73點、漲幅1.86％；深指報14141.15點、漲幅2.19％；創業板指也報2814點、漲幅2.96％。市場人士分析A股大漲與美國大選結束有關，使得風險偏好全線抬升，拜登當選對大陸影響如支持自由貿易、回歸多邊主義、反對關稅，讓中美貿易戰有望階段性緩和，包含貿易受損板塊預期可能改善，如A股部分機電、家電和科技硬體或出現利多。

除A股9日走高之外，整體兩岸股市表現同趨正面，台股9日開盤即站上1萬3000點攻破歷史高點，最終收在1萬3127.47 點，上漲1.19％；香港恆生指數也漲1.18％收在2萬6016.17點，日經指數則升至2萬4839.84點、漲幅2.12％。

中信證券秦培景認為，A股市場預計前期觀望資金將沿著基本面景氣輪動逐漸入場，繼續推動基本面驅動的中期慢漲。配置上，繼續聚焦順週期和低估值板塊，並關注「十四五」規劃相關新經濟主題。

(旺報 )