雲林斗六父女的「誠信碗粿」感動人心，大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前霸氣買下160碗幫助他們，不僅如此，林爸爸、林媽媽14日受邀將來到沙鹿聯合服務處門口，現場製作碗粿販售。顏清標表示，歡迎大家一起做公益及享用好吃美食，當天他將親自贈送50條菜頭粿分享。

顏清標晚間在臉書po文如下：

林爸爸因一句PO錯文，堅持告訴自己的女兒，既然說出口，一定要誠信，堅持活動一定要落實，不能因為筆誤，而失去《誠信》，活動照樣進行，我當下滑著手機看到感人新聞一出，立即與「陳媽媽碗粿」的老闆及老闆娘聯繫立即下單，隔天11月6日我們驅車前往雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，我們先買走160碗，我們當場也答應，下回有製作我們一定再過來唷！

「陳媽媽碗粿」老闆林爸爸及林媽媽用心的真材實料碗粿，讓許多老饕都讚不絕口，當下我吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證！

以前我爸爸常常跟我說：「吃人一口•還人一斗」這個道理，我們以後長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人！

我答應林爸爸跟林媽媽，因手工碗粿製作有限，下回我們會再過來品嚐好吃美味的碗粿！

「阿標邀請大家一起吃美食做公益」11月14日星期六下午2點、11月14日星期六下午2點、11月14日星期六下午2點，在沙鹿區正義路1號，也就是顏寬恒及顏莉敏的聯合服務處門口，邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車來到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿唷，當天我將親自贈送50條菜頭粿分享。

有一件很重要的事，因為陳媽媽碗粿是手工，數量有限，晚來就要等下一波了唷～

(中時 )