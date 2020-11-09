迎低溫16度來臨，台北東區、信義區百貨周年慶服飾業銷售飆高成長，而台北車站商圈則由新光三越站前店本周12日開打，京站預計下周18日接棒開打，兩家均以強攻主顧客為主力，其中京站祭出3,800送500回饋率達22％，力拚可與去年同期增長3％。

京站總經理柯愫吟指出，總體截至10月為止，人潮至少減了15％，若以台北車站、轉運站等觀光人潮預估減少幅度超過15％，台鐵方面更一度估減三成，京站儘管人潮減，但相對因主顧客回流高，客單從1,800多元漲至1,900多元，漲幅至少5％，以第三季來說營收成長，10月即使有周邊各大百貨周年慶挾攻但因提供預備慶而有小幅增長。

而為免觀光客人潮與消費衝擊周慶業績，今年京站鎖定國旅抽獎，以拜國旅風潮帶動業績，周年慶期間當日累積滿6,000元可抽獎，獎項為台灣秘境深度旅遊，而且一人中獎可四人同，總計有88張住宿券提供，京站表示，為強化主顧客黏著度，繼新店小碧潭開幕推出儲值卡優惠之後，此次北車轉運店京站亦推出5,000元儲值卡。

柯愫吟強調，今年在小碧潭開店挹注下，Q卡會員已超越80萬人次，明年透過電商「Q online」上線，有望超越100萬會員，此外，後疫情消費習性絕對是線上線下整合，除了獨立電商上線，明年改裝增加更多餐飲與體驗型態櫃位，以直播串連電商帶動線上連結線下商機；像是為因應周年慶，3-4樓新增合點壽司、蔬慕等時尚餐廳均吸引新客群到店，且由於小碧潭店業績比預期增加25％，相對今年兩家店業績仍是正成長。

(工商 )