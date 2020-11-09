寒舍餐旅（2739）季報出爐，第3季合併營收入7.52億元、季增63.96％、年減25.74％，稅後淨損0.3億元，EPS-0.27元。寒舍今年前3季累計營收19.39億元、年減40.20％，稅後淨損為3.02億元，EPS-2.71元，比去年同期每股新台幣0.06元、減少2.77元。

寒舍第3季與累計前3季營收與獲利衰退，主要係因受到新冠疫情及邊境管制的影響，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店無國際境外的商務旅客，第3季客房營業收入為2億元，比去年同期的4.15億元，減少2.15億元、年減51.78％。

寒舍第三季營收季增逾6成，主要是受惠暑期的國旅觀光需求旺盛，以及聚會用餐的人潮變多，加上振興券加持，帶動營運回溫。其中礁溪寒沐酒店7月與8月為搶暑假親子住房商機，攜手任天堂打造瑪利歐兄弟主題房，整體住房率高達9成，比去年同期成長2成。暑假過後，天氣轉涼溫泉飯店的人氣依然不減，再搭配「安心旅遊補助」與振興券的加持，9月住房率維持約8成，表現亮眼。

進入後疫情時代，寒舍旗下各飯店的餐廳推出眾多餐飲優惠，訂席量皆已回穩，加上集團的請客樓、辰園及寒舍食譜皆榮獲《臺北臺中米其林指南 2020》的佳績，每逢假日訂席幾乎全滿。同時，精緻單點的餐廳始推出吃到飽活動更是掀起一波話題，像是SUKHOTHAI「THAI 豐富」、辰園「午間限定．暢饗港點」與寒舍食譜「暢饗米其林」，吃到飽活動帶動餐餐客滿。

甫圓滿落幕的2020年台北國際旅展，寒舍集團今年也交出漂亮的成績單！旅展現場買氣夯，連續四天旅展業績共創下高達新台幣8,000萬元，加上飯店內旅展快閃櫃與線上旅展，截至目前整體業績已突破新台幣1億5千萬元，相較去年同期成長7％。

展望後市，寒舍集團各飯店針對不同客群積極推出多元的住房專案：台北喜來登大飯店祭出「美食牌」，集結館內三間米其林餐廳，12月23日前推出「星旅米其林」住房專案，每晚含稅新台幣8,499元，豪華升級入住首席客房並享受雙人米其林套餐。台北寒舍艾美酒店看好歲末年終的「派對」商機，推出「歡慶解鎖」主管套房住房專案，以O!Balloon精品氣球、微醺酒品搭配豐盛的探索廚房晚餐，完美打造開心又驚喜的住宿體驗，每房每晚享新台幣9,999元，優惠須再另加15.5％的政府稅與服務費。

礁溪寒沐酒店因為具有溫泉優勢，冬天旺季往往訂房爆滿，然而為了增拓不同客群，看準「毛小孩」市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，目前開放試營運，規畫16間符合中小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，全天候人員駐點服務。第4季看好連假及歲末的聚餐商機，搭配多元住房優惠，期盼持續挹注營運成長動能。

(工商 )