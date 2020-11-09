温兆宇（小彬彬）9日以執行長身分出席億萬之星發布會，由億萬房產集團總經理呂原富斥資8000萬打造新創影視娛樂，邀他擔任執行長培育新秀，高中同學范植偉也站台相挺，未來將擔任培訓課程的客座講師。小彬彬首次擔任導演，二兒子迷你彬飾演微短劇童年主角，他為兒子打90分，「我拍攝的時候最重視演員的眼神，眼神傳達好，不需要太擔心其他部分，我覺得迷你彬的眼神很好，我讓他自由發揮，NG次數也沒超過3次」。

迷你彬現在是學校的棒球隊，他表示自己會盡量幫爸爸，「他會叫我去房間跟他一起剪片，看什麼畫面比較適合」。哥哥小小彬就讀華岡藝校比較忙碌，經常5點出門上學，回家都晚上8、9點了，兄弟兩人比較少碰面。小彬彬日前公開已在越南與第三任妻子小君登記結婚的消息，兩人因疫情已相隔一年未見，現在靠每天視訊聯絡感情，至於台灣的登記手續，由於受疫情影響遲遲未完成，「現在只差考試，我們也在等政策」。他笑稱經常跟老婆分享拍戲點滴，「她一直不認為我是導演，覺得我是賣吃的，但我真正專長才是演藝圈」。

小彬彬（右）與兒子迷你彬開心合照。（吳松翰攝）

小彬彬與范植偉同是華岡藝校的同學，對於好友已經進入第三段婚姻，自己卻仍是單身，范植偉笑說：「一直自由自在，現在是單身，異性緣蠻好，因為爸媽給的好長相，異性緣還不錯，我不太煩惱這方面的事情，一直都有女生喜歡跟我聊天，我會去想怎麼昇華成友情。」他也坦言，「不說以前那些爛七八糟的事情，就說我經歷過演藝事業的起落，就想怎麼更上一層樓」。至於上一段戀情是多久之前，他笑答：「我才剛與小彬談戀愛。」沒有正面回應。他回台2年，簽入新的經紀公司，現在正籌備自己的網站。

(中時 )