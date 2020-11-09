小琉球是全台人口密度最高的鄉鎮，近年來因旅遊業極夯，觀光人潮大量湧入，造成嚴重環境問題。所幸許多在地居民具有環保意識，自主推動各項環保措施，目前島上環保旅店數量全縣最多，占了1／2，更有全縣唯3家的環保標章旅館。

根據縣府統計，屏東縣的環保旅店共125家，小琉球就有62家；另外由環保署核發的「環保標章旅館」有3家，全部都在小琉球。小琉球不但兩者的數量及密度都是全屏東縣最高，在全台離島中也都是最高。

蔡正男開設的「正好友民宿」是全琉球第一間環保標章旅館，更是全台唯二有銀級標章的民宿，今年獲得國家環境教育獎個人組第一名。（潘建志攝）

蔡正男開設的「正好友民宿」是全琉球第一間環保標章旅館，更是全台唯二有銀級標章的民宿，今年獲得國家環境教育獎個人組第一名。（潘建志攝）

縣府環保局綜合企劃科長林瑞娟說，環保旅店只要業者有意願便能加入，不提供一次性用品、不主動換床單，讓旅客在價格上有優惠。環保標章旅館則有環保署認證，分金、銀、銅3級，必須通過不同標準，目前小琉球有1家銀級、2家銅級，還有1家申請銀級中。

蔡正男開設的「正好友民宿」，是全琉球第一間環保標章旅館，更是全台唯二有銀級標章的民宿。14年前他從開設生態旅遊民宿開始，到4年前開設環保標章旅店，以先行者身分一路感染周邊的人，並號召有志一同者加入環保行列。

在縣府協助下，他與夥伴們一起在島上推廣有環保標章的洗髮精、沐浴乳，減少化學物質汙染海洋，目前已有近百家旅館及民宿加入。因實踐環保的努力及影響力，他獲得今年國家環境教育獎個人組第一名。

他認為，遊客來玩就是要放鬆，不能以硬梆梆的說教來宣傳環保理念，他會從生態旅遊、看海龜等面向切入，讓遊客自然而然接受，唯有讓自帶水瓶、餐具、盥洗用品，減少一次性用品等行為變成每個人的習慣，才能真正落實環保。

(中時 )