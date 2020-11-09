美豬將在明年元旦進口，因含有萊克多巴胺備受爭議，日前台北市在「台北市食品安全自治條例」新增罰則，嚴格規定在台北市販售的豬肉及其他相關產製品，不得檢出「乙型受體素」（萊克多巴胺），違者處6萬以上10萬元以下罰鍰。根據一份最新的網路民調顯示，有超過5成網友表示，非常贊同北市自治條例嚴懲販賣萊豬。

對於北市將針對販售萊豬予以重罰，網路媒體《YAHOO》以「北市自治條例嚴懲賣萊豬最重罰10萬，你認不認同？」進行網路投票，投票時間為11月6日至11日，截至晚間7時45分，已有超過5萬名網友投票，最新結果顯示，有56.2%網友表示非常認同北市府做法，還算認同的網友則有18.1%，不太認同的有7.2%，非常不認同的則有4.1%，另外還有14.4%網友未明確表示意見。

對於萊豬的規範該由中央制定或地方制定，認為應該由中央制定得網友有45.4%，認為應該由地方制定的則有33.5%，另外有21.1網友沒有明確表示意見。

至於要如何因應台灣即將開放萊豬進口，有48.7%網友表示會特別注意，堅決不吃；有21.8%網友表示會稍微注意，盡量不吃；有9.3%網友則表示跟現況一樣，沒特別因應；而表示會吃，但不過量的網友則有5.4%，另外還有14.8%並未明確表示意見。

網路民調結果。(翻攝自YAHOO)

(中時新聞網)