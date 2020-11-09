美國大選對市場不確定因素因拜登跨過270票門檻而大幅降低，加上參議院預料控制權仍在共和黨手上，這成為華爾街眼中最好劇本，從上周起美股就開始大漲，連帶亞股、歐股也隨著先前不安情緒消除大漲，台股周一(9日)開高走高，終場上漲153.94點或1.19％，報13127.47點，成交量量2,193.74億元新台幣，不僅創盤中新高，也改寫9月16日以來收盤歷史高點。

總計3大法人買超253.35億元，外資及陸資(不含外資自營商)買超212.75億元新台幣，投信賣超5.89億元新台幣，自營商（自行買賣）買超10.77億元新台幣，自營商（避險）買超35.72億元新台幣。

面對台股站上萬三關卡，台股蘋概三王台積電股價上漲1.33%、鴻海股價上漲1.88%、大立光股價上漲3.82%，台股股后矽力-KY股價震盪、終場收跌3.63%，至於受惠於中芯禁令、8吋晶圓漲價題材的聯電股價上漲4.26%、世界先進股價上漲2.49%。

至於外資9日買超前10名，分別為：元大滬深300正2（00637L）31,587張、聯電（2303）逾23,025張、鴻海（2317）逾17,221張、台積電(2330) 逾15,953張、元大金（2885）逾13,629張、富邦金（2881）逾11,771張、新光金（2888）逾10,720張、日月光投控（3711）逾10,011張、奇鋐（3017）7,885張、光磊（2340）7,739張。

外資9日賣超前10名，分別為：友達（2409）逾36,592張、富邦VIX（00677U）31,900張、元大台灣50反1（00632R）25,983張、群創（3481）逾17,632張、長榮（2603）逾10,079張、和碩（4938）逾7,837張、台聚（1304）7,763張、中信金（2891）逾7,644張、華通（2313）6,461張、晶電（2448）逾5,255張。

(中時新聞網)