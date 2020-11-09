桃園中壢火車站前站近期出現1名24歲沈姓女子，經常帶著泡麵紙碗、粉色行李箱坐在路旁乞討，時長超過數月，不僅路人見狀上前關心，警方也到場勸導多次，日前已經通知家人將她帶回家，但最近又出現在火車站附近，沈女曾說因為家裡窮，付不出學費便休學找工作，對此社會局調查後表示，沈女家並不符合低收入戶資格。

根據了解，沈女在車站徘迴已久，過去曾多次離家再返回，家人苦言相勸卻不見改善，警方過去也曾出面勸導，沈女平時多在地下道蹲坐，近期地下道封閉後，便轉往前站路口逗留，路過民眾多半對她有印象。沈父感嘆，雖然多次請愛女回家，但每次還是會自己跑出來。

根據《ETtoday新聞雲》報導，當初沈女就讀的私立高中老師表示，她個性比較獨來獨往，之後因為跟不上進度，父親幫她辦休學。老師透露沈女並沒辦就學貸款，如要申請，只要符合家庭年收入總額148萬以下，就可以補助大約2萬元，以沈女當時就讀的時尚造型科來看，學費大約3萬多元，也就是說如果有補助，學費只需要付1萬多元。

社會局介入調查發現，社工去年底已接手此案，沈女有3個弟弟，其中2個弟弟已經在工作，1個弟弟還在念書，且父母也都有在工作，可能沈女小時候家中經濟的確不佳，但就目前狀況，並不符合沈女說的仍舊是低收入戶。

(中時新聞網)