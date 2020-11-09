拜登勝選 金價觸及9月16日來新高 20:092020/11/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登勝選料擴大貨幣刺激提振經濟，美元貶到逾2個月低點，帶動國際金價走揚。倫敦現貨金價周一漲0.4％，來到每盎司1,960.11美元，早盤更觸及1,965.33美元，是9月16日來新高；紐約期金漲0.4％，來到1,958.80美元。路透技術分析師Wang Tao指出，就技術面來看，現貨金價已突破1,951美元阻力位，可望漲至1,975美元。 (工商 ) #金價 #拜登 #勝選 #觸及 #來新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 《日股》拜登宣布當選 日經指數刷新29年新高 15:392020/11/09 財經 《韓股》拜登行情拉抬 韓股逾兩年新高 15:562020/11/09 財經 拜登宣布勝選 陸外交部：中美應加強溝通對話 16:512020/11/09 財經 日經指數收漲2.12％ 創近30年新高 20:092020/11/09 財經 小布希恭賀拜登勝選 稱川普有權要求重新計票 05:082020/11/09 國際 美大選後 弱美元vs.強黃金 04:102020/11/09 焦點新聞 《國際金融》拜登勝選 歐股揚升1.3％ 17:382020/11/09 財經 拜登勝選 羅智強：蔡英文想修復關係應先自我反省 08:092020/11/09 政治 拜登保證一上任就逆轉川普政策 鞏固美全球領導地位 07:532020/11/09 國際 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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