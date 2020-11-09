拜登勝選料擴大貨幣刺激提振經濟，美元貶到逾2個月低點，帶動國際金價走揚。倫敦現貨金價周一漲0.4％，來到每盎司1,960.11美元，早盤更觸及1,965.33美元，是9月16日來新高；紐約期金漲0.4％，來到1,958.80美元。路透技術分析師Wang Tao指出，就技術面來看，現貨金價已突破1,951美元阻力位，可望漲至1,975美元。

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