美元跌低 韓元創21個月收盤新高 20:092020/11/09 工商 吳慧珍 、外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登當選美國總統，投資人預期拜登主政下貨幣政策持續寬鬆，美元指數跌至10周低點，此外拜登政府料擴大刺激，升高全球對風險資產的胃口，激勵韓國股匯9日雙雙創高。韓元周一收漲0.58％，報1,113.9韓元兌1美元，創去年1月31日來的21個月收盤新高。韓股KOSPI指數收漲1.27％報2,447.2點，連6個交易日收紅，攀抵2018年6月最高點。 (工商 ) #元創 #全球 #拜登 #收盤新高 #韓元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登勝選 金價觸及9月16日來新高 20:092020/11/09 財經 美大選不確定性消除 台股早盤突破歷史新高 09:352020/11/09 財經 股匯雙漲 新台幣升至逾9年3個月新高 16:402020/11/09 財經 雙王衝 軋短空氣盛 台股創13,127新高 14:242020/11/09 財經 人民幣在岸價升至6.58 續創逾兩年半新高 10:502020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 日經指數收漲2.12％ 創近30年新高 20:092020/11/09 財經 《鋼鐵股》世豐營收連3月創高 Q3擬配息1元 15:392020/11/09 財經 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 《國際金融》拜登宣布當選 美元貶至10周新低 13:402020/11/09 財經 財經熱門新聞 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 - 財經 利多放送！油價暴漲9％ 小型股期指飆熔斷、科技股盤前慘跌 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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