拜登當選美國總統，投資人預期拜登主政下貨幣政策持續寬鬆，美元指數跌至10周低點，此外拜登政府料擴大刺激，升高全球對風險資產的胃口，激勵韓國股匯9日雙雙創高。韓元周一收漲0.58％，報1,113.9韓元兌1美元，創去年1月31日來的21個月收盤新高。韓股KOSPI指數收漲1.27％報2,447.2點，連6個交易日收紅，攀抵2018年6月最高點。

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