拜登勝選一掃美國政治不確定陰霾，投資人看好拜登政府會擴大財政刺激並加強防疫，加上本田等汽車巨頭帶頭領漲，日本股市9日觸及29年高點。日經225指數周一收漲2.12％，以24,839.84點作收，創1991年11月以來新高；東證一部指數收漲1.41％報1,6781.90點，為2月底來最高點。

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