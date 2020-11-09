日經指數收漲2.12％ 創近30年新高 20:092020/11/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登勝選一掃美國政治不確定陰霾，投資人看好拜登政府會擴大財政刺激並加強防疫，加上本田等汽車巨頭帶頭領漲，日本股市9日觸及29年高點。日經225指數周一收漲2.12％，以24,839.84點作收，創1991年11月以來新高；東證一部指數收漲1.41％報1,6781.90點，為2月底來最高點。 (工商 ) #收漲 #拜登 #指數 #日經指數 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙漲 新台幣升至逾9年3個月新高 16:402020/11/09 財經 美元跌低 韓元創21個月收盤新高 20:092020/11/09 財經 恒指收漲1.18％ 站穩26,000點 16:592020/11/09 財經 拜登勝選 金價觸及9月16日來新高 20:092020/11/09 財經 《國際金融》拜登勝選 歐股揚升1.3％ 17:382020/11/09 財經 雙王衝 軋短空氣盛 台股創13,127新高 14:242020/11/09 財經 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲近1.4％ 09:592020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 《日股》拜登宣布當選 日經指數刷新29年新高 15:392020/11/09 財經 《日股》狂飆500點 日經續創29年新高 10:162020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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