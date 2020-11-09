拜登宣布當選下任美國總統，行政院長口誤將推特說成致電，國民黨要求是不是該道歉，蘇貞昌9日蘇貞昌出席彰化車輛研究測試中心成立30週年慶，表示這是習慣性用語，就是以前，凡是賀電、電話、通電，都叫電，應該講清楚一點，其實是推文，「是我講得不夠清楚，真的很抱歉！」

至於BTA簽署時程會不會因為政黨輪替改變？蘇貞昌表示，台灣和美國之間的貿易非常重要，這些年台美關係愈來愈好，高層次的官員突破幾十年，紛紛來臺灣訪問。兩國之間的貿易高達2兆4300多億，是彼此非常互利互惠的貿易夥伴。跟彼此有各方面的協議，對兩國都是好處，會繼續努力。兩國之間的關係會愈來愈好。

拜登宣布當選下任美國總統，行政院長口誤將推特發文說成致電，蘇貞昌9日蘇貞昌出席彰化車輛研究測試中心成立30週年慶，表示是推文，「是我講得不夠清楚，真的很抱歉！」（吳敏菁攝）

對於WHA復會，蘇貞昌表示，健康沒有國界，全世界防疫應該一體。台灣跟中國大陸距離最近，往來最頻繁，卻守得最好，各種國外專責機構、媒體，甚至像《時代雜誌》都特別以臺灣防疫成功、世界第一報導台灣做對了什麼。世界衛生組織應以全人類的健康、福祉來做努力，不應受政治干預，中國阻止台灣加入，不但蠻橫無理，對全球安全、衛生防護一點好處都沒有。

蘇貞昌表示，台灣一直和平的、善意的照顧國民，願對世界的和平做出貢獻，願對區域的和平做出貢獻，但我們同樣為保護國家主權、保護2300萬人民，任何想要侵略、併吞，對主權、安全有任何危害的作為，一定寸步不讓、堅持台灣國家主權，並呼籲要團結努力，自己內部對外不能團結力量，反而分歧，就會被別人滲透，被別人看不起。

(中時 )