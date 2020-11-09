史上競爭最激烈而混亂的美國總統大選，中天新聞團隊為提供觀眾第一手最即時最正確的訊息，一連數日推出美選特報，即時掌握開票最新動態，在票數拉鋸膠著4天之後，終在台北時間11/8(日)凌晨出爐，當天上午主播鄭亦真的「中天新聞0900美選特報」收視告捷0.78同時段第1名；《文茜的世界周報》更是連續兩晚美選特報LIVE奪下同時段冠軍，其中11/7(六)收視最高達到1.00、11/8(日)收視最高達到1.33。而中天新聞台全頻道收視率，也連續3日(11/6-11/8)躍居各新聞台收視率(4歲以上)排名第2名，表現相當亮眼，深得觀眾信賴。

全球各大媒體陸續發布民主黨候選人拜登拿下內華達州與賓州，以超出勝選門檻(270張)的290張選舉人團票，擊敗現任總統川普當選。為精準掌握這場有史以來最受關注的美國大選，《文茜的世界周報》接連於(11/3、11/4、11/7、11/8) 四天推出美選特報，即時掌握美選開票戰況，主持人陳文茜為了透析選情深入研究，每一州的民調數字vs.開票數據，她都倒背如流，不過接連天天熬到清晨四、五點上床、只睡4個小時又起床繼續工作，短短一週做了8小時LIVE節目，讓眾人不僅打從心裡更加佩服她的敬業精神，也擔心她身體吃不消捏把冷汗。此次美選特報收視率最高點落在拜登接受慶賀施放煙火，《文茜的世界周報》收視率最高點則落在拜登長子癌逝報導上，拜登賀錦麗當選後首次談話也是收視率第一，顯示國際重大新聞製播方面，中天新聞發揮巨大影響力！

中天新聞台推出美選系列特別節目，提供民眾第一手開票最新動態，即時掌握2020美國大選複雜的趨勢脈動，收視率居冠，表現亮眼！(圖／中天新聞台提供)

早在台北時間11/4晚上七點半左右，新聞鼻靈敏的陳文茜早嗅出翻盤前兆，當她觀察到川普民調領先的威斯康辛州開票數字差距持續縮小，即刻同步給編輯台，使得接下來周玉琴2000的特報即作策略調整，做出拜登可能勝選預測，比美聯社、路透社、CNN陸續在台北時間11/7近午夜做出的報導，更掌握了脈動先機。負責即時報票的鄭亦真主播則表示，此次美選報導像極了馬拉松，尤其今年選情膠著複雜度高，全賴中天新聞強大專業的團隊大家通力合作，才得以精準呈現最好的播報品質，尤其這次與主持人陳文茜搭配報票，讓她直呼自己是「一夜之間長大」，她表示文茜姐邏輯清晰，能從數據洞悉局勢發展，早早預見拜登勝選端倪，足見其功力之高深。

資深特派龔邦華連線傳遞第一手資訊給棚內即時報票主播鄭亦真。(圖／中天新聞台提供)

主持人陳文茜則對中天新聞團隊大豎拇指，當新聞鼻靈敏的她在11/6(六)下午嗅到結果可能即將出爐，當下立即決定將錄影節目改為現場LIVE，眼見人力臨時調度不及，新聞部當班各主管從攝影棚、編輯台、後製到副控，全部二話不說捲起袖子自己下去做，這種落實新聞產製的高度專業精神與態度、為呈現最好新聞品質的榮譽感與責任感，讓她十分感動，是中天新聞團隊引以為傲的敬業精神，「我一直以來的信念即是，只要在工作崗位上，就要善盡職責，努力堅持到最後1分鐘！」

而和周玉琴主播搭配即時報票的劉又嘉主播則深深體會到「台上１分鐘，台下10年功」，這次特報團隊籌備已久，從辯論會就開始用功注意，下班後持續關注選情變化，觀察美國媒體走向，統合選民傾向變化、即時報票等選情資訊，尤其倚靠國際中心隨時整理外電資訊，嚴謹查核事實，蒐羅大量資訊，才能呈現出精確詳盡的新聞報導，選戰進入倒數期間，大家甚至做起手工藝DIY手繪美國地圖，製作圖卡，彼此之間的默契與革命情感高配合度，打了場很過癮的新聞戰。

守在美國第一現場的華府特派龔邦華觀察結果出爐之後，相對於大城市的氣氛歡欣，川普支持者則多憤慨直指選舉不公，由於新冠肺炎疫情造成今年選舉大量採用郵寄投票，根據民調約有7成的郵寄選票支持民主黨，但郵寄票開票程序速度較慢，才造成川普陣營先行營造勝選氛圍，而最終結果拜登後來居上的翻盤效應。

(中時新聞網)