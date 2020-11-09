台灣之星2020年「雙11一日限定」跨世代資費揭曉，以史上最殺三連發優惠方案，重新定義台灣電信雙11：(1)第一發【單辦門號】11／11一日限定， 5G史上最低、4G超越去年，不限速吃到飽第二門半價：2020／11／11(三)上午11：00起，免抽直接搶購，凡申辦5G月租$299，即享不限速上網吃到飽，再加辦第二門只要半價$149，同享5G不限速吃到飽；同時，為人津津樂道的經典4G月租$188重出江湖，除可享終身不限速上網吃到飽，加辦第二門半價、只要月租$94，同享4G終身不限速吃到飽，且歷年雙11老客戶，續約同享今年雙11優惠。

其次，第二發【搭配手機】11／6-11／11 5G資費大升級，$599享100GB不限速上網、$799直升5G終身不限速上網吃到飽：針對想要購買手機或搭配商品的消費者，凡於2020／11／6(五)~2020／11／11(三)期間於網路門市及全台實體門市，申辦指定手機方案，月租$399起即可享5G不限速上網流量加倍送、手機價格再下殺。舉例來說，平常想$0入手iPhone 11，需要搭配月租$2,599資費方案，雙11優惠期間，只要搭配月租$999資費方案，可享手機免費帶回家；超過20款5G旗艦手機及超夯人氣家電與購物金等，搭配指定資費，通通$0入手。

此外，申辦5G月租$599資費方案，不限速上網流量直翻3倍、月月享100GB不限速上網；申辦5G月租$799以上資費方案，還能直升5G終身不限速上網吃到飽；(3)第三發【11／11直播限定加碼】：單購商品限時下殺48折起，辦門號搭手機、家電或購物金，搭配指定資費方案通通$0帶回家；2020／11／11(三)當天三場直播場場再抽3位幸運兒享前6個月或前12個月只要月租$1，超多精彩優惠不容錯過！

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「『電信雙11』是台灣之星開創的，我們年年刷新銷售紀錄：去年雙11開賣前就吸引21萬人同時在線等候、開賣後僅43分鐘便售出1萬門號，並締造每秒賣出2.5門、單日銷售高達8萬門號的紀錄。我們今年更動員超過500名行銷、技術、營運與客服團隊，橫跨6大事業部並整合超過20個部門，優化申辦流程，讓系統平台、物流配送更順暢；加上這是5G資費第一次加入台灣之星電信雙11戰局，吃到飽月租費與市場價差高達$1,100、加購第二門還再半價，與市價相差$1,250，消費者既然早晚都要升級5G，這絕對是入手5G最好的時機，因此我們今年有無比的信心能夠突破以往電信雙11成績，再創銷售高峰。」

(中時 )